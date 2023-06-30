苗栗市南苗市場已經啟用60餘年，巷弄都非常狹窄。（謝明俊攝）

苗栗市南苗市場已經啟用60餘年，市場已非常老舊。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦苗栗市南苗市場都更說明會。（謝明俊攝）

啟用已60餘年的苗栗縣苗栗市南苗市場，2006年被苗栗縣政府畫定為「南苗舊市區更新地區」，縣府有意積極推動將市場及周邊民宅統一公辦都更，打造一個全新又安全的購物環境，近期陸續舉辦都更地主說明會，苗栗縣長鍾東錦期望透過充分溝通，讓全體地主及攤商都能了解都更的好處，滿足市民對苗南地區發展的期望。

苗栗市是傳統客家庄，其中南苗市場因鄰近南苗商圈三角公園旁，所以向來是南苗地區以及公館鄉、銅羅鄉、三義鄉等地民眾採購民生用品的重要場所。也由於生意需求擴增，原有市場攤位不敷所需，因此攤商已向外擴散，包括米市街、博愛街等地都成為攤商營業地點，有多家傳統小吃如三角圓、肉圓、潤餅等店家都是排隊名店。

縣府工商發展場表示，南苗市場啟用已60餘年，當初南苗市場所座落街區已於1991年9月由市場用地變更為商業區，附帶條件應另行擬定細部計畫，包含配置適當的公共設施用地，與擬具公平合理的事業及財務計畫、公有地應優先規劃為停車場用地等，但因市場終年營業不斷，至今仍未完成附帶條件擬定細部計畫，後來，縣府考量南苗舊市區屬苗栗市早期發展區域，現有的防火設備及鄰棟間隔等皆嚴重不足，有公共安全疑慮，所以縣府再於2006年1月將南苗市場及周邊地區公告劃定「南苗舊市區更新地區」，期望能全面都更改建。

苗栗縣長鍾東錦上台後指示工商發展處應加速南苗市場都更案推動，日前在新苗里社區、綠苗里社區活動中心舉辦南苗市場都市更新建議單元的地主說明會，以利地主了解都市更新之內容及預計作法、流程。當天說明會有超過3成地主參與，多名地主針對未來參與都更程序及相關權利義務提問，縣府將持續舉辦說明會，讓更多市民了解相關作法，以利南苗市場都更案及早推行。