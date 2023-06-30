新竹縣政府繼去年新埔鎮成立縣內首處社區心理衛生中心後，今年第2處落腳橫山鄉橫山衛生所，30日舉辦橫山社區心理衛生中心剪綵揭牌儀式。衛生局評估在2025年盤點資源後，將成立第3處心理衛生中心，衛生福利部心理健康司承諾中央會盡力協助成立經費。

隨著科技進步，現代人心理壓力與日俱增，心理諮詢是相當重要的一門課。副縣長陳見賢表示，感謝衛福部補助2000萬餘元，能讓新竹縣在橫山鄉成立縣內第2個心衛中心，縣府會持續爭取布建社區心衛中心，希望未來能陸續成立，擴大服務範圍，服務更多鄉親長輩。

衛生福利部心理健康司簡任技正李炳樟說，感謝縣府幫忙協助連續2年成立社區心衛中心，依照強化社會安全防護網計畫積極布建，目的就是希望紓解民眾生活心理壓力，但是很多民眾不願去就醫，所以社區建置心衛中心，能更貼近民眾，未來第3處中心的成立經費，中央會盡力協助。

衛生局表示，縣府同時會積極爭取公益彩券回饋金計畫修整社區心理衛生中心，同時串聯社區衛生資源及網絡協力，希望能建置完整社會安全防護網，並在2025年前整合及評估地社區資源及需求，布建第3處社區心理衛生中心，提供更可近性、可及性的資源，以強化社區心理衛生健康的前端預防。

新竹縣目前已於去年溪北地區布建1中心2分站社區心理衛生中心，分別為新竹縣新埔社區心理衛生中心、社區心理衛生中心湖口分站及社區心理衛生中心竹北分站。今年則於溪南區布建橫山社區心理衛生中心及竹東分站，希望能夠深耕社區並服務在地社區民眾。