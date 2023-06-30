南崁溪印象大橋自2020年2月啟用，造福許多熱愛騎自行車的民眾，廣受民眾歡迎，不過因使用人潮眾多導致橋面經常性損耗，導致車道坑坑疤疤，更曾被議員點名批評。水務局於4月24日起封橋進行鋪面改善工程，今天正式開放通行。

桃園南崁溪印象大橋由水利署及環保署各補助7千萬、市府自籌6千萬建造，為連接南崁溪兩岸的自行車道，全長634公尺，民眾可以沿著南崁溪一路騎到竹圍漁港出海口，深受自行車車友喜愛，2020年2月啟用時，時任市長鄭文燦更曾率領市府人員一起騎腳踏車體驗。

南崁溪印象大橋於2020年2月啟用，時任市長鄭文燦曾率領市府人員一起騎腳踏車體驗。（資料照）

豈料啟用一段時間過後，印象大橋PU跑道開始斑駁、脫落甚至破損，曾遭議員點名批評「坑坑疤疤」，憂心自行車友通行不安全，恐有跌倒的危險性，對此水務局當時表示，印象大橋為鋼構橋樑、高架部分採用PU跑道，鋼構橋樑易熱脹冷縮且與PU跑道黏合度有困難，導致跑道表面隆起，會請負責的廠商進行定期維修。

水務局表示，印象大橋啟用後相當熱門，由於使用人潮眾多，導致橋面經常性損耗，為提升民眾通行橋梁安全性，今年4月24日起封橋辦理橋面鋪面改善工程，以全工率加速的方式施工，將工期壓縮至最短，減少封橋施工期間暫時無法使用的不便，今天施工完畢、正式開放通行。

水務局說明，這次鋪面施工採用彩色塗層工法，重新以磨砂、耐久性複合材質設計，也保有原橋梁紅色霧面色系的樸實感，不僅後續維管容易又經濟，且可提供較佳耐候性、 耐磨性及安全性，符合目前高使用率且能克服臨河面較高的溼度問題。