板橋私立幼兒園案新北地檢採驗毛髮皆未檢出苯二氮平類及巴比妥，證實為烏龍事件，新北市長侯友宜今（30）日主持「私立幼兒園司法案件進度說明記者會」，對民進黨總統參選人賴清德發言人戴瑋姍指出，稱老師居心叵測的是侯友宜，侯友宜承認當時是情急之下發言，向幼教老師致歉。新北市議員葉元之下午在臉書發文，問立委羅致政、賴清德何時要道歉？至於戴瑋姍，葉元之狠酸，大家就不用期待了。

葉元之表示，羅致政是最早出來傷害教保員的始作俑者，影射教保員長期給幼兒餵藥，又說這不是冰山一角，對教保員開地圖炮，讓全國教保員無辜被針對，撕裂了整個社會。

葉元之說，侯友宜向教保員道歉，說他是一時情急，對教保人員的發言有失禮之處表示歉意與虛心檢討，將來會謹慎發言。羅致政、賴清德你們何時要道歉呢？你們對教保員沒有一絲愧疚嗎？

葉元之狠酸戴瑋姍是造謠王，大家不用期待她會道歉，她為了擋BNT，都可以造謠BNT是大陸製的，大家就看她怎麼繼續拗吧。