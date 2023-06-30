40歲的小朱兩周前突然臉歪嘴斜伴隨右側肢體無力，緊急呼叫救護車送至頭份市為恭醫院急診室，經醫生救治後診斷為急性腦中風並伴隨右側肢體無力，醫療團隊評估後，建議小朱加入「急性後期之醫療整合照護計畫」，透過團隊訂定符合個人化需求治療計畫，讓病人能在黃金治療期限內，接受高強度復健及整合照護。

為恭醫院復健科主任宋松遠表示，根據衛生福利部2021年統計資料顯示，腦血管疾病為國人10大死因的第4順位。面對腦中風疾病，可透過危險因子的預防並做好慢性病管理、正確辨別急性腦中風症狀，及早送醫給予適當治療，才能大幅降低腦中風的死亡率與失能程度。

為恭醫院復健科物理治療師張秋涵表示，急性後期的醫療整合照護模式（Post-acute Care），簡稱PAC，即病人在急性中風後可能出現失能情形，所以依照個別失能程度，在復健黃金期內以住院方式提供短期、高強度且積極性的跨專業團隊整合照護。照護內容包括醫療、護理、用藥、物理、職能、語言等復健治療，也會依據病人提供社工、營養、個案管理及衛教、共病症、併發症預防及處置服務。

宋松遠表示，急性腦中風收案條件須符合重大傷病的急性腦血管疾病病人，並且為急性發作後1個月內，經醫療團隊判斷具積極復健潛能者，住院照護時間以3∼6週為主，若經醫師評估有後續照護需求，每人得申請展延乙次，展延最多不超過6週。另外病人也必須積極配合復健治療師的復健計畫。病人小朱經過6週PAC高強度復健治療，並且搭配高壓氧及重複經顱磁刺激（rTMS）治療後，目前已能獨立行走且逐漸恢復日常生活自理能力，經由醫師評估，預計下個月就可以重返職場，小朱及家人終於放下心中的大石頭。醫師特別提醒，中風病友仍需定期回診並按時服藥，且保持良好作息、飲食清淡，才可降低中風的再發生率。