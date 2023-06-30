台21線141.5公里處、新中橫夫妻樹附近路段坍方目前單線雙向通行，呼籲用路人行經該處遵從交通指揮、小心通行。（信義工務段提供／楊靜茹南投傳真）

台21線141.5公里處遺留約1000至1500立方公尺落石，因巨大塊石混雜，需破碎機破碎再運除。（信義工務段提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣信義鄉台21線141.5公里處、新中橫夫妻樹附近路段，27日巨石滾落費時5小時清除，29日又因午後陣雨再次坍方，因夜間降雨、持續落石，落石量擴及50公尺，且大石塊混雜，信義工務段30日派遣機具進場搶修，下午1時許排除部分，單線雙向通行，派駐保全於災點兩端進行交管。

信義工務段指出，台21線141.5公里處、塔塔加路段落石，29日晚間因持續降雨災害擴大，落石範圍長達50公尺， 一早加派大型挖土機、破碎機及卡車進場搶災，下午1時10分排除，現場派駐保全於災點兩端守視戒護通行，呼籲用路人行經該處遵從交通指揮、小心通行。

信義工務段說，該處落石量體太大，超過2000立方公尺，而且巨大塊石混雜，加上路幅太窄作業空間不足，先清運超過500立方公尺的石塊，供單線雙向通行，由於現場還遺留約1000至1500立方公尺落石，需破碎機破碎巨石再運除，明起逢周末假日，將盡速在2天左右恢復雙線通行。

公路總局呼籲，山區道路易受豪雨及氣候影響而發生邊坡坍方落石，路況難以掌握，用路人如非必避免進入山區，行駛山路請事先作好行程規劃，並請隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板（CMS）所提供最新交通管制、防災資訊，或多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網。