展望2023年下半年，聯寶採取新產品、新領域、擴大全球業務版圖之三箭齊發策略，包括針對磁性元件業務方面，下半年受惠於美國拜登政府寬頻基建計畫正式啟動，有機會自第三季網通磁性元件將會逐季成長，另積極開拓PoE+電源類變壓器新品業務接單、加上應用於Wi-Fi 7市場的LAN類網路變壓器產品亦已通過多位國際品牌客戶產品認證等，皆有望於下半年陸續創造銷售貢獻，另一方面，更樂觀看待無線充電業務為公司營運成長新一動能，聯寶旗下無線充電模組生產已步入量產階段，且歐洲地區品牌客戶持續加大訂單拉貨需求，以今年第一季無線充電業務營收比重已攀升至10.85％，隨著客戶訂單需求增溫，同步挹注無線充電業務比重持續增加，創造2023年下半年營運優於上半年之良好動能。