澳洲男籃在東京奧運獲得男單銅牌，創下隊史在賽會中的最佳紀錄，「袋鼠軍團」挾帶強大氣勢再闖世界盃，但根據《ESPN》報導，籃網前鋒班西蒙斯（Ben Simmons）已經決定不出席世界盃，現階段將會專注養傷。

由米爾斯（Patty Mills）、英格利斯（Joe Ingles）領軍的澳洲，東京奧運以小組賽全勝姿態晉級8強，雖然準決賽不敵世界強權美國，不過銅牌戰以107比93力退由東契奇（Luka Doncic）率領的斯洛維尼亞，創下隊史首次在奧運奪牌的紀錄。班西蒙斯原本也要替這支澳洲出戰東京奧運，但他當年歷經了糟糕的季後賽表現，決定在休賽季提升自己而婉拒國家隊邀約。

上賽季班西蒙斯只代表籃網出席42場比賽，每場平均只能攻下6.9分、6.3籃板和6.1助攻，隨後因為背部再次出現傷勢而提前關機，根據消息，班西蒙斯和籃網已經通知澳洲代表隊，為了專注在傷勢恢復，班西蒙斯將會缺席此次世界盃。

FIBA（國際籃聯）調整世界盃的比賽時間，但卻造成了世界盃和巴黎奧運兩大賽「背靠背」舉行，這代表球員若要參加這兩項國際大賽，得連續兩個休賽季做出時間上的犧牲，也影響了NBA球星打世界盃的意願，他們傾向參加更盛大的巴黎奧運。不過班西蒙斯明年也才要28歲，能代表國家隊出賽的機會多的是。