財政部表示，為有效防止重大欠稅並加強稅捐徵起，稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法第34條第1項規定，於每年7月1日公告個人累計欠稅超過1000萬元或營利事業累計欠稅超過5000萬元之確定案件，公告內容包括欠稅人姓名或名稱、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額及欠稅人地址等，公告期間自今年7月1日至12月31日（計6個月），分別刊登於該部全球資訊網及各稅捐稽徵機關網站。

明（7／1）日財政部及各稅捐稽徵機關將依規定公告重大欠稅案件，本次全國公告件數計931件，金額約927.09億元，與111年公告資料相較，件數減少26件、金額減少43.12億元；另為便利民眾查詢運用，「財政部全球資訊網」之「重大欠稅公告專區」提供關鍵字搜尋功能，並設置各稅捐稽徵機關重大欠稅公告網頁連結，以簡化查詢流程，落實政府資訊公開。

財政部強調，清理欠稅為各稅捐稽徵機關重點工作之一，除藉公告重大欠稅案件督促欠稅人依法履行納稅義務外，該部與法務部多年來建立合作機制，各稅捐稽徵機關亦與法務部行政執行署所屬各分署加強聯繫協調，積極查調納稅義務人可供執行財產送行政執行機關運用，對有繳納能力卻故意隱匿財產之欠稅人，亦積極追查其動向，將所查得之欠稅人相關資料提供行政執行機關參考，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。該部呼籲欠繳稅捐之納稅義務人，儘速向欠稅案件管轄稅捐稽徵機關洽詢繳稅事宜，如有財務困難，可向行政執行機關申請核准分期繳納稅款，如期繳納者，稅捐稽徵機關即不予公告其欠稅資料。