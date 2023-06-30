柯震東（圖右）在片中是否黑化成反派？《請問，還有哪裡需要加強》劇照。（麻吉砥加電影提供）

由《月老》億萬票房導演九把刀執導第四號作品《請問，還有哪裡需要加強》，今天釋出最新預告片，一開始洗頭妹阿芬（宋芸樺飾演）就大刀闊斧將春風長髮剪下去！有趣的是拍這顆鏡頭只有一次機會，因為要髮型一次就是兩小時起跳，所以讓春風剉到不行！但是負責剪髮的宋芸樺也是相當緊張，畢竟要演出專業手不能抖，還好導演喊卡說ok，讓兩人大大鬆了一口氣。

這次以愛情喜劇為基調的《請問，還有哪裡需要加強》，就連許多喜劇老手像是鍾欣凌、郭子乾、洪都拉斯等人都覺得很不容易，但是在九把刀的創意指導下讓這部電影每個人都喜感到位。讓人覺得最亮眼的也莫過於春風，他在裡面跟宋芸樺表示自己被女生認為是劉德華，因為自己唱歌很好聽！宋芸樺再問一次：「說真的啦！」他說：「我就真的唱歌很好聽啊！」在電影中幫自己認證笑翻一堆人！

在《請問，還有哪裡需要加強》一片中，春風從一開始就被人暗算差點死掉，後來因為宋芸樺大膽解救才逃過一劫，兩人才能結緣進而相戀。但後來因為老大被砍死後春風才能上位，到底是因為不同幫派的鬥爭還是因為有內鬼才發生狙擊事件，春風也被提醒要小心自己人，在九把刀電影中幾乎都以可愛中二男主角出現的柯震東，會不會第一次演出黑化的角色呢？只能留待觀眾進電影院一窺究竟！