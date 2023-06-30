台中市大甲區青二路上3樓透天厝，2樓以上綁滿大量彩色氣球，打造成繽紛「石頭屋」相當吸睛，不過，1樓卻嚴重占用道路惹民怨。大甲警方指出，案經環保局及里長與劉姓屋主協調後，環保局給予10天限期改善，有關廢棄物占用道路部分，先行開立勸導單，並責令依限改善。據悉，該屋1年前已遭清運過2次，如今又再度堆成「石頭屋」，令鄰居很無奈。

位於大甲區青二路上的一間3樓透天厝，2樓以上綁滿大量彩色氣球，打造成繽紛「石頭屋」，彷彿電影「天外奇蹟」真實版，近期也意外爆紅，吸引許多民眾拍照打卡；不過，1樓卻嚴重占用道路，引起環境髒亂問題而惹民怨。

大甲區青二路上透天厝綁上五顏六色氣球，打造成繽紛「石頭屋」相當吸睛，不過卻引發占用路及環境髒亂問題。（陳淑娥攝）

警方指出，昨經環保局及里長與該劉姓屋主協調後，環保局給予劉男10天限期改善，若未自行清除，環保局將於7月8日後強制執行廢棄物清運。另有關廢棄物占用道路部分，員警先行開立勸導單，並責令依限改善。

據悉，這間3樓透天厝1、20來一直有堆石頭、雜物等占用道路問題，這2、3年來開始綁上五顏六色的氣球，卻意外聲名大噪。大甲清潔隊去年5月已強制清運過2次，周邊鄰居當時曾無奈說，「沒多久又會回復原狀」；果不其然，現在問題又再度浮上檯面。