一名董姓男子在110年5月在汽車旅館內叫來一名傳播妹小美，希望小美陪他喝酒，卻趁小美喝醉後，好意倒溫開水給她喝，卻暗中加入自己服用的安眠藥物，小美不知情喝下後陷入昏睡，董男則趁機性侵。法院審理後，依加重強制性交罪重判有期徒刑7年2月。

根據判決書，董姓男子於民國110年5月某日凌晨，透過LINE聯繫傳播，叫來一名傳播妹小美前往某汽車旅館陪伴飲酒、聊天。

到了凌晨時，董男見小美酒醉不舒服，假裝好意拿溫開水給小美飲用，卻偷偷將自己服用的安眠藥物摻入，小美在不知情狀況下喝完後失去意識，董男立刻脫光其衣物，先行猥褻全身後，又進行性侵，事後遭到小美提告。

但董男辯稱，當天小美飲酒後進入廁所並表示頭痛，他本來想拿頭痛藥給小美 ，但在她服用時，才發現誤拿安柏寧錠，於是又改拿頭痛藥給小美，並向其表示這才是頭痛藥。

董男辯護人則辯稱，董男承認與女方發生性關係，且提供藥物給為了緩解其酒後不適，並非強制性交用，且該種藥物主要功用是緩解情緒、治療焦慮，董男當天也有安眠藥，若他真正想犯案，應拿真正的安眠藥而非另一種藥，僅成立乘機性交罪。

法官審理後認為，董男將安柏寧錠加入溫開水後提供女方飲用，使女方飲用後陷於昏睡、無法抗拒之狀態，再強制性交，顯未尊重他人性自主權益，造成女方嚴重身心受創，且犯後仍矢口否認犯行，但考量雙方已經和解，依加重強制性交罪重判有期徒刑7年2月。