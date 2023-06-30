霸王級新人奧莉維亞。（環球音樂提供）

霸王級新人奧莉維亞（Olivia Rodrigo）2021年以出道單曲〈drivers license〉狂霸全球排行，同年推出的首張專輯《SOUR》更為她拿下3座葛萊美，今年才20歲的她已經創下許多前輩都望塵莫及的紀錄。在經過人生巨變的兩年後，奧莉維亞終於在今天（30日）推出全新單曲〈vampire〉並宣告第二張專輯《GUTS》將在9月8日發行，單曲甫上架瞬間湧入全球歌迷點聽，導致全球樂迷紛紛反應 Spotify大當機，而且因歌名為吸血鬼，先前更吸引電影《暮光之城》（Twilight）的飾演狼人的泰勒洛納（Taylor Lautner）搞笑留言，讓單曲從公佈到上線都話題滿滿！

在新歌MV中奧莉維亞身穿白色短洋裝，在草地中甦醒並唱著歌，畫面唯美；沒想到第一段副歌結束後她被大燈架撞擊導致全身濺血，這才發現她人身處在即將倒塌的頒獎典禮舞台上，隨著劇情推演她也在大街上上演被警衛追捕的戲碼，展現堅強演技。奧莉維亞在歌曲中以吸血鬼來形容利用他人名利的嗜血者，將所有憤怒、懊悔和心碎的感受一次宣洩，她說：「我想不管是不是名人，大家被利用時都會有相同的感受。對我來說平時要表達憤怒的情緒是不太容易的，所以透過寫歌將這些難以言喻的感受表達出來，很有療癒的作用。」

奧莉維亞過往曾多次表達自己對吸血鬼系列電影《暮光之城》的喜愛，不只曾說當中的吸血鬼愛德華（Edward Cullen）是她的初戀，她更曾為愛德華與女主角貝拉（Bella Swan）在實驗室相遇的一幕創作歌曲；先前奧莉維亞在IG上宣布新單曲〈vampire〉資訊時，附上了看似脖子被咬後貼上紫色OK繃的照片，這也吸引在《暮光之城》當中飾演狼人雅各（Jacob Black）一角的泰勒洛納，跑到貼文下假裝氣憤留言：「OK 所以是誰他 X 的咬妳？」搞笑舉動勾起當年電影粉絲的回憶。

眾所期待的第二張專輯《GUTS》即將在9月8號發行，奧莉維亞表示大部分的歌曲是在她19歲時完成，那一年間充滿了困惑、錯誤以及青春期的焦慮，「專輯是關於面對成長的痛苦與煩惱，以及試著釐清自己現在在人生中的定位。」她形容在自己18歲到20歲短短兩年之間彷彿成長了10歲，「這段期間是充滿尷尬以及改變的時期，但我想這就是成長的一部分，希望專輯能反映出這一點。」奧莉維亞首波單曲〈vampire〉各大數位平台已經上線。