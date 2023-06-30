迎接7月份學生們放暑假，各地氣溫逐漸飆升，氣象主播戴立綱表示，隨著太平洋高壓增強，迎來一年當中最熱最曬的時候，呼籲民眾出門切記要做好防曬，補充水分，以免高溫中暑，另外也特別提到，在午後山區要提防雷陣雨可能造成溪水暴漲，除此之外，各地大多高溫炎熱。

完整戴立綱氣象解析

未來兩周各地迎接一年最熱時刻，台灣的北部、中部及東半部，會帶來相當高的溫度。北部要特別注意紫外線強度，台北因盆地地形加上樹木少房子多呈現悶熱狀態，在中午11點到2點溫度會達到至高點。而在台中地區伴隨南風到西南風進入台灣，中部地區較不悶熱，不過台中到台南山區需留意因為火力發電關係，空氣夾雜灰砂，汙染指數偏高，在六日的時候，因偏南風，靠近蘭嶼綠島海域的浪會比較大。

至於颱風什麼時候會來，戴立綱最後也給出了解答，因現在恰好處在高壓邊緣，這兩周都會是穩定的好天氣，不會有颱風出現，最快要等到7月中旬，太平洋高壓減弱才有發展可能性，民眾可以放心出遊玩，但慎防太陽高溫及山區局部陣雨。