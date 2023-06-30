台灣社區關懷協會與台灣基督長老教會合作，於30日在彰化伸港鄉公所大禮堂舉行「送救災車輛及醫療儀器和器材到烏克蘭」啟運儀式，新竹市政府響應活動先捐出1輛救護車，未來將再捐贈5輛水箱、水庫消防車支援烏克蘭。

市府表示，希望可為戰火下的烏克蘭略盡棉薄之力，因此優先提供1輛二線救護車，為消防局疫情期間所使用之救護車，因有其他新車上線執勤，列為二線救護車，但車況尚佳，後續更有5部消防車整理後將捐贈給烏克蘭。

消防局表示，烏俄戰爭已持續1年4個月，隨著無情戰火的肆虐，產生許多流離失所的難民與破碎的家庭，各界捐贈各式消防、救護車輛未來必可幫助烏克蘭搶救人命及災害。現場展示40餘輛各式車輛皆已翻修如新，都是善心企業家的大愛，藉由本次的拋磚引玉，不僅讓「Taiwan can help」落實在烏克蘭，也祈望戰爭盡快結束，讓烏克蘭人民可以恢復正常生活。

30日捐贈儀式上由新竹市消防局祕書彭忠禮代表參加及受頒感謝狀，現場亦展示第一批各縣市捐贈之各式救護車、消防車輛、皮卡車40餘輛，後續在外交部、衛福部、消防署、經濟部國營事業委員會、財政部關務署台中關、警政署保三總隊等公部門協助及一位台灣傳產企業家大力贊助下，預計將這些救護車、消防車輛運往烏克蘭。