當年文溫德斯以《直到世界末日》 開創公路電影新境界。（甲上娛樂提供）

深受台灣影迷喜愛的「公路詩人」國際導演文溫德斯，巔峰鉅作《直到世界末日》288分鐘4K導演完整版將於7月16日開始首次在台登上大銀幕！全球影壇最具代表性的導演之一，被譽為「公路詩人」的德國導演文溫德斯，以《慾望之翼》、《巴黎德州》聞名全球，他擅長運用光與影紀錄故事，運鏡優美、充滿流浪與疏離的影像氛圍，而拍攝規模浩大的《直到世界末日》，橫跨4大洲、8個國家、20個城市，完美結合動作、劇情和科幻元素，開創出公路電影新格局，英國衛報譽為「終極公路電影」，更給予5顆星高度好評，此次288分鐘導演完整版，呈現大師經典之作，影迷千萬別錯過。

電影大師文溫德斯堪稱是國際地位最高的德國導演之一，歷年電影作品橫跨劇情、紀錄類型，曾以《事物的狀態》獲威尼斯金獅獎、《巴黎，德州》獲坎城金棕櫚獎，並三度提名奧斯卡最佳紀錄片，更獲頒柏林影展金熊獎，至今產量依舊豐富，今年坎城影展曝光的全新導演作品《Perfect Day》、「特別放映」單元首映的紀錄片《Anselm》亦收獲各界好評。在1991年上映的《直到世界末日》以公路電影結合科幻題材，卡司空前華麗，由奧斯卡影帝威廉赫特、法國新浪潮女神珍妮摩露、《鋼琴師和她的情人》山姆尼爾、《慾望之翼》女主角薩魯薇杜瑪坦共同主演，熱愛美國流行音樂文化的文溫德斯，也邀請到U2合唱團演唱同名主題曲，為該片注入靈魂之聲。

《直到世界末日》劇情講述1999年一顆印度核子衛星即將墜落地球，全球人類迎接的不是充滿喜悅與希望的新世紀，而是世界末日終將來臨的殘酷事實。就在這一年，克萊兒的生命也面臨天翻地覆的轉變，她遇上一樁關於科技產品的陰謀計畫，追尋真相的過程中，眾人宛如深陷於夢境裡，在地球即將毀滅之際，面臨雙面夾擊的危機。

文溫德斯發揮想像力預測未來樣貌，將個人對當代文明的觀點反映在片中的科技設備，包含影像電話、衛星語音導航、數位攝影機等設備，後來都在現代一一實現，電影劇情越到後段越是腦洞大開，甚至出現可讓視障人士再度看見世界的儀器，各種超越現代的前衛發明，讓許多影迷直呼該片根本是神預言，也感受到大師對文明發展的探討與反思。