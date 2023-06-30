為因應強降雨，新北市災害應變中心於今(30)日下午3時強化三級開設，降雨集中新北市三重地區，請民眾注意瞬間大雨；低窪地區請慎防淹水。

其中三重區六張公園、正義南路45巷以及正義北路2巷發生積淹水的情況，請民眾多加注意。

歐盟領袖欲做承諾 致力強化烏克蘭長期安全
新北餵藥案被控造謠要限時道歉 民進黨回應了
農糧署擴大外銷供應 5噸南化芒果送日本學校成營養午餐
#新北市災害應變中心 #積淹水 #強化 #三級開設 #暴雨