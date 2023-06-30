新北暴雨猛灌三重 這3處已發生積淹水 15:462023/06/30 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為因應強降雨，新北市災害應變中心於今(30)日下午3時強化三級開設，降雨集中新北市三重地區，請民眾注意瞬間大雨。(黃敬文攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為因應強降雨，新北市災害應變中心於今(30)日下午3時強化三級開設，降雨集中新北市三重地區，請民眾注意瞬間大雨；低窪地區請慎防淹水。 其中三重區六張公園、正義南路45巷以及正義北路2巷發生積淹水的情況，請民眾多加注意。 歐盟領袖欲做承諾 致力強化烏克蘭長期安全 新北餵藥案被控造謠要限時道歉 民進黨回應了 農糧署擴大外銷供應 5噸南化芒果送日本學校成營養午餐 #新北市災害應變中心 #積淹水 #強化 #三級開設 #暴雨 也許您會感興趣 推薦閱讀 護航鏡電視案強渡關山 民眾黨團要求陳耀祥下台 13:482023/06/30 政治 少子化致錄取大學變容易 112年頂大錄取率破1成 11:482023/06/30 生活 加速三新藥臨床 昱厚擬辦現增募資2.4億元 13:132023/06/30 財經 多家科技潮牌首店進駐 三創展坐穩科技生活商場龍頭決心 14:172023/06/30 財經 淡水崁頂市民活動中心暨公幼工程開工 預計明年10月完工 12:582023/06/30 生活 7／1多項新制一次看 大醫院看病領藥變貴了 10:072023/06/30 生活 汽車靠近行人不禮讓 加重罰緩至6000元今起上路 13:592023/06/30 社會 官方數據證實！三重買氣領軍北台灣 專家一致推薦「新市政特區」 04:002023/06/30 財經 因暴雨遭受個人財物損失 30日內可申請綜合所得稅減免 12:232023/06/30 財經 新北抽查市售住宅租賃契約書 1成不符規定 12:012023/06/30 生活 俄侵烏釀生態浩劫 瑞典環保少女：國際社會無作為 15:092023/06/30 國際 北市「機退2.0」計畫惹民怨 將塗銷行政院周邊人行道機車格 14:212023/06/30 政治 三重買氣就是強！價量表現名列前茅 6大生活圈「新市政特區」脫穎而出 04:002023/06/30 財經 《產業》離岸風電第三階段 CIP：渢妙風場完成簽署申請程序 11:582023/06/30 財經 《國際經濟》掐脖中國半導體業 美國荷蘭今夏左右開攻 09:382023/06/30 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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