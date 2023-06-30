男星吳慷仁日前遭影射是有女友還亂搞關係的W姓大咖男演員，昨三度發聲否認，更在晚間寫下千字長文一一澄清。今（30日）深夜，PTT網友爆料吳慷仁私下認真的一面，認為他是個很愛惜羽毛的人，「不可能會被MeToo」。

一名鄉民於30日凌晨在PTT爆吳慷仁的卦，他回憶N年前還是影視科系畢業沒多久的新導演，寫了一個劇本想要爭取短片輔導金，很希望吳慷仁擔任片中的男主角，但遭到拒絕。

為什麼被拒絕要特別提出？原PO透露吳慷仁確實沒有經紀人，所以很多事都親自出馬，當時他寫了一封長信，告知拒絕接拍的原因，「包括角色設定跟調性他有什麼看法，他非常認真地把一個小咖的劇本看完了，還給了很多見解跟建議，文末還留了他的手機，說有什麼問題歡迎討論。」

原PO表示，雖然那次沒有合作成功，但從此對吳慷仁的印象非常好，讚嘆他是個很敬業的人，非常認真地看待工作，「我不敢說他一定一定男女關係都處理得很好，但他這種愛惜羽毛的人，是不可能會MeToo的。」

此文一出，不少網友留言力挺吳慷仁，「畢竟有苦過的人」、「感覺好暖QQ」、「只能說平常做人如何還是有差的」、「不錯 認真的藝人」，但也有人吐槽：「敬業跟MeToo是兩回事啦」、「難道黃子佼不敬業嗎」、「很暖的卦，不過還是先觀望，拜託別翻車」。