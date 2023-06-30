中階主力顯卡新品報到，品牌廠華碩（2357）宣布旗下全新ROG Strix、ASUS ProArt、Dual／Dual White GeForce RTX 4060系列顯示卡，正式在台發上市。搭載輝達（NVIDIA）最新Ada Lovelace架構、DLSS3與光線追蹤等技術，以AI加速的1080p為玩家帶來身歷其境遊戲體驗，亦為專業創作者帶來全方位助攻夠利器。

針對追求電競效能及多功能的遊戲玩家，具強大散熱解決方案與賽博龐克風格ROG Strix GeForce RTX 4060為首選，採用3.1-slot設計、8-Pin電源連接，僅311.4mm卡長可相容於更多電腦機殼，其配備的MaxContact散熱器，保留足夠的表面積以快速轉移熱源，並搭載3個升級版的11扇葉軸向式風扇、大型通風背板和0dB技術，讓散熱更靜冷高效。

此外，ROG Strix GeForce RTX 4060亦可在最高效能／安靜模式間直覺切換的雙BIOS開關、能讓電腦機殼扇直接串連顯卡的FanConnect II接頭、支援Aura Sync的ARGB環型燈，及全自動製程技術，以確保可靠的電力傳輸與經久耐用的絕佳品質。

ASUS ProArt、Dual／Dual White GeForce RTX 4060則鎖定喜歡簡約美學設計的遊戲玩家。其內建8GB VRAM，移除了RGB元素並僅有經典黑／白兩配色。華碩並推出即日起購買就送３個月免費Adobe Creative Cloud訂閱，全方位助攻使用者揮灑專業創作魂。

另ASUS Dual／Dual White GeForce RTX 4060系列顯卡，採用11扇葉軸向式風扇，卡長僅227mm，無需更換機殼或其它零組件，就能彈性裝載於各類電腦設備。ASUS Dual GeForce RTX 4060並搭載雙BIOS開關，可根據不同情境自由切換安靜或效能模式。

全新ASUS ProArt、Dual／Dual White GeForce RTX 4060均以獨家全自動製程技術匠心打造，可一次完成PCB焊接，以避免人為安裝造成的損壞，不僅品質有保障，亦是執行遊戲或創作時不可或缺的最佳拍檔。