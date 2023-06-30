根據各大房仲業者自結6月門市交易狀況，永慶房產集團月減3％、年增17％；住商機構月減2.8％、年增11.5％；台灣房屋月減3.2％、年增19.4％；中信房屋月增1.5％、年增7.9％，普遍維持今年以來的低迷。

房仲業者指出，央行6月中無預警推出選擇性信用管制，讓許多買方措手不及，也是影響交易熱度的主因。

而後續7月平均地權條例修正案上路，預售屋禁止換約、法人購置住宅採許可制，第三季向來為房亦淡季，加上總統大選選戰逐漸開跑，未來房房市買氣能否維持穩定，值得觀察。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，第二季通常是傳統房市交易旺季，房市交易在2至4月有逐月回溫的跡象；5月台股大漲，增加屋主對價格的期待，讓價空間縮小；6月央行選擇性信用管制，造成部分買方購屋腳步放緩，雖看屋量增加1成，但猶豫期拉長，房市交易量續縮。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，央行第二套房貸管制受影響的族群雖不多，但被限制到的房貸戶影響卻很大，買盤換屋與投資置產比例略微下滑，不過央行連續性升息循環暫告一段落，加上台股亮麗表現，有助於穩定市場信心，整體買氣維持相對穩定。

中信房屋總經理張世宗表示，從今年以來持續低迷的買氣，在上月有稍稍開展，但以往的多頭格局已不復在，未來交易量大增的可能性不高；根據中信房屋宅調查顯示，民眾對於房價下跌的預期心理逐漸消退，都會蛋黃區的價格依舊穩固，有剛性需求的買方會持續拉抬，今年交易量預估約在28萬棟、年減幅在12％左右。