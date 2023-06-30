好市多莓果產品遭驗出A肝病毒，疾病管制署持續監測國內通報急性A肝病例，今天（30）監測期滿，疾管署發言人羅一鈞表示，國內無食用莓果感染A肝病例，評估社區風險大致告一段落。

今年4月28日，好市多莓果產品遭驗出A肝病毒陽性，雖有2批在邊境攔截、未流入市面，但後市場抽驗又發現1批A肝病毒陽性，引發消費者人心惶惶。目前好市多相關莓果產品仍是暫停進口，待業者提出完成報告，並由食藥署專家會議審查。

疾管署自4月28日起展開相關監測，針對通報急性A肝、疫調顯示「發病前60天內曾食用好市多冷凍莓果」列為疑似個案，並詳細調查與好市多莓果是否有流行病學關聯。羅一鈞表示，監測為期2個月，截至今天累計通報11例疑似個案，全數排除與好市多A肝莓果的關聯性。

羅一鈞說明最新一例疑似個案為北部50多歲女性，3月6日曾購買好市多科克蘭綜合莓果，4、5月曾食用，後因疲倦、頭暈、頻尿、噁心嘔吐就醫，經轉介至醫院進行相關檢查，肝功能指數正常，6月16日A肝IgM抗體呈現弱陽性，6月27日再度採檢，送疾管署認可醫事檢驗機構，A肝IgM仍呈弱陽性，但恢復期血清未達4倍上升（急性感染標準），且肝功能均正常，研判排除急性A肝。

羅一鈞表示，疾管署自4月28日起展開國內急性A肝病例監測，原定為期60天，為謹慎起見延長至6月30日，今天監測期滿，所幸國內無食用莓果感染A肝病例，評估社區A肝風險大致告一段落。