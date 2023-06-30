藝人陳建州遭「大牙」周宜霈指控2012年前往香港工作時，在房間內對她性騷，不過他否認所有犯行，並揚言向大牙提告、求償1000萬元，如今有網友翻出在事發前8天，陳建州竟在大牙疑似未察覺的情況下，偷拍她穿熱褲的美腿照。

有網友近來在陳建州臉書專頁中，發現一本名「我們去香港NOW TV開鏡記者發佈會」的相簿，時間疑似就是大牙指控遭他性騷的時間，只見陳建州不斷拍照記錄整趟過程，除了有與大批工作人員合照外，還有多張大牙及Apple盛裝出席的火辣照，不過讓人震驚的，莫過於大牙站在鏡子前整理儀容的照片，只見她穿著短褲露出纖細美腿，但絲毫未察覺遭陳建州偷拍。

陳建州過往曾在臉書分享與大牙及Apple到香港工作的照片。（圖／黑人 陳建州臉書）

對此，網友紛紛留言揶揄：「是在這次借卸妝油的嗎」、「忍不住正常的」、「不能怪你！看到這腿會衝動很正常！只是要用對方法啊」、「別說黑哥了，要是我也受不了」、「朝聖一下卡位應該不會被告吧」、「恭喜大家已找到了這張照片」、「有沒有7月18的，先來置板凳」。

陳建州疑似偷拍大牙在整理儀容的照片。（圖／黑人 陳建州臉書）

對於黑人陳建州提告大牙後，卻對「微風女神」郭源元沒有任何後續動作，律師張耀宇分析黑人本來是想「殺雞儆猴」，藉此嚇阻其他被害人出面爆料，未料卻弄巧成拙，反而逼出第2個受害人出面指控，因此若對郭源元提告，恐怕會有更多受害者出面控訴，因此才不敢再提告。

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