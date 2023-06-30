俄羅斯兵變後 普丁頻頻現身

就在傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）結束短命兵變後幾天，俄羅斯總統普丁一周內已兩度公開露面。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，普丁突然頻頻現身，似乎是俄羅斯策略的一部分，想要在左支右絀，既要忙著攻打烏克蘭，又要設法應付內亂之際，假裝一切都沒事。然而，軍事專家說，這次兵變很可能為普丁結束數十年的統治揭開序幕。

據俄羅斯國營通訊社塔斯社（TASS）報導，普丁周四出席「策略計畫局」（Agency for Strategic Initiatives）論壇，參觀了能取代西方產品的國內得獎品牌構想。塔斯社在Telegram公開的影片顯示，他在NexTouch互動觸控螢幕上塗鴉，畫了一張怪臉，臉部線條呈波浪狀，頭上有三束頭髮，還有一對大耳朵，最後他在自己的傑作上簽了名。

而就在前一天，全國電視才播出普丁在達吉斯坦（Dagestan）德本（Derbent）市會見數以百計群眾，展現出不尋常的親民行動。他不但和百姓握手，更和他們合照，與莫斯科兵變期間肅殺混亂的氣氛形成鮮明的對比。