新北市長侯友宜今主持「私立幼兒園司法案件進度說明記者會」，他批評，民進黨在此案中，從造浪者變成造謠者。對此，新北市民進黨團表示，新北市府行政怠慢，導致大眾無法釐清案件，霧裡看花，黨團要求市府應以彌補的心態積極處理，而非以指責造謠的心態來對待追求真相的家長及監督市政的民代，侯友宜也有責任為行政怠慢造成的社會恐慌負責。

新北市民進黨團說，黨團的立場一直都是譴責新北市府的行政怠惰，要求市府動起來、追查真相，黨團不樂見公布階段檢驗結果後，開始指責追求事實的家長及民代是造謠者，現在受害的家長與站出來發聲的民代反而成為輿論攻擊的對象，實在荒謬至極，呼籲市府同理家長找不到真相的恐慌，也希望不要責難與霸凌追求真相的家長。

民進黨團強調，新北市副市長劉和然在記者會指出，賴清德副總統提及的戒斷症狀，從檢驗結果來看是錯誤訊息，但幼稚園孩童們的確有疑似戒斷症狀的行為，雖然此次檢驗結果沒有用藥殘留，但卻無法解釋小朋友陸續出現的行為，這些都是社會大眾無法接受、充滿疑竇的地方。

民進黨團表示，新北市政府是造成全國家長的恐慌、親師關係緊張的罪魁禍首，因第一時間的行政怠慢，導致大眾霧裡看花，因此黨團要求新北市府應以彌補的心態積極處理，而非以指責造謠的心態對待追求真相的家長和監督市政的民代，市府應該要盡可能還原真相，讓社會大眾安心也使案件啟人疑竇的部分得以解釋清楚，這才是社會大眾能夠接受處理的態度。