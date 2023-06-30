為推廣在地無毒茉莉系列農特產品，彰化縣花壇鄉農會與花壇鄉公所今天舉辦世界茉莉盛典及花筍節宣傳活動，邀請全國鄉親7月7日至8日到花壇夢想館品茉莉、吃竹筍及參與活動，玩得開心、吃得快樂。

花壇農會指出，今年的茉莉花產業推廣活動「世界茉莉盛典」將引領民眾以深度的感官之旅揭開茉莉的神秘面紗，以無毒茉莉的五感體驗為主打，提供豐富元多的互動單元，包括異國食典手作DIY、空靈鼓敲奏茉莉花歌曲、品茉莉咖啡及日式茉莉茶席、一飲涼夏茉莉輕酒精特調，以及感受茉莉芳療體驗等等。

為了增進觸感體驗，今年更推出三大茉莉異國食典手作DIY活動，於專業講師的引導下，指導民眾將茉莉花的優雅芬芳與法式檸檬塔、日式和菓子元素相融合，讓參與者能親身感受茉莉花產業的創意與魅力。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，農會一直將食品安全與食農教育視為推廣無毒茉莉的核心價值。今年特別策劃的茉莉五感體驗活動，能讓參與者更深入的感受茉莉花的優雅芬芳，期待透過茉莉花壇夢想館將茉莉文化和特色廣傳，提升其國際影響力，並推動產業的可持續發展。

世界茉莉盛典除透過不同媒介和異國風情來展現茉莉花的產業特色，同時還將與花壇鄉一年一度的花筍節同步舉辦。

今年主舞台區首次推出茉莉金萱啤酒王、竹筍肉燥飯大胃王競賽，遊客可品見茉莉的優雅芬芳，同時品嚐花壇在地竹筍的甘甜味美，來場花王、筍王爭霸戰。

花壇鄉素有「茉莉花故鄉」之稱，花壇鄉農會將80年老穀倉改建為以茉莉花為主題的「茉莉花夢想館」，讓茉莉花文創產業，朝向安全無毒的精緻農業努力，並在2013年打出「茉莉花壇」品牌，帶領茉莉花產業轉型，種出農藥零檢出的茉莉花。