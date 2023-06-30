8旬婦人因跌倒而導致嚴重背痛和下肢無力，無法坐起與站立，影響了她的日常生活功能，在家人的陪同下前往仁慈醫院的檢查，結果顯示她患有常見的腰椎壓迫性骨折。經過詳細的評估後，醫生決定施行局部麻醉下的「經皮錐體成型術」，俗稱灌注「骨水泥」手術。手術後，病人的疼痛明顯改善，且在手術的第2天就能夠回家休養，大大減少了臥床和康復所需的時間。

與仁慈醫院合作的亞東醫院醫師廖伯峯解釋，「經皮錐體成型術」是一種傷口小、風險低的手術，卻能帶來了顯著的效益。即使是年老體弱、患有多種慢性疾病的病人，也適合接受這種手術，因為在局部麻醉下，病人能夠清楚表達不適並立即回應。此外，手術傷口只有針孔大小，出血量少，而且在手術過程中可以透過放射線攝影來監測骨水泥的位置，從而有效控制手術的併發症。

廖伯峯表示，手術能夠立即減輕骨折引起的疼痛，並避免骨折部位惡化，進一步壓迫神經。目前健保制度也在一定條件下給予相應的補助，讓民眾可以安心選擇這種手術治療方式。

湖口地區有眾多老年人口，且其中有一部分屬於骨質疏鬆的高風險群體。在日常生活中，不慎跌倒或從事粗重工作可能導致脊椎骨折。廖伯峯表示，過去由於骨折沒有得到適當的處理，病人可能忍受著難以承受的疼痛，只能長期臥床。即使骨折康復，長期缺乏適度運動也會造成關節肌肉無力，進一步影響日常生活能力。因此，早期介入治療可以讓病人早日緩解疼痛，幫助他們維持正常的生活功能。在國內外的研究中，整體預後都得到了良好的結果。

此次仁慈醫院與亞東醫院骨科部門合作，引進了國內外發展蓬勃的微創脊椎手術技術，希望能惠及湖口地區需要改善脊椎疾病的民眾。除了上述的「經皮錐體成型術」外，仁慈醫院現在還能執行微創脊椎內視鏡手術和其他相關的微創脊椎手術。這些手術能夠極大地降低手術風險，通過減少出血量和對組織的損害。