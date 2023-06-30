今年初「XD偽鈔案」喧騰一時，引起婆婆媽媽、外送族恐慌，雲林地法院今（30日）重判主嫌808魔術店負責人廖泓鈞6年、配偶楊芝芸5年8月刑期；魔術店板橋門市店長洪濬豪5年6月、送印者李金冀、網購平台業者朱冠忠4年2月；使用者黃俊維、張貿復判3年6月、3年4月刑期。

雲林地方法院指出，去年10月間廖泓鈞、楊芝芸指示洪濬豪排版設計100元、500元、1000元、2000元的高仿真偽鈔，廖泓鈞以每張1元價格持續販售予朱冠忠，得款6萬7150元，

檢警於今年農曆過年前1月13日前往808魔術店搜索，扣得印章版偽鈔等物，攔截1億2088萬2000元仿真偽鈔，圖為今年2月2日雲林縣警局舉行破案記者會。（周麗蘭攝）

期間廖泓鈞亦於蝦皮購物網站及808魔術店台大門市、板橋門市等處，以每張6元價格售出；朱冠忠以每張7元價格在蝦皮購物網站販售。

黃俊維向朱冠忠購買1000元印章版偽鈔100張，用於在高雄市小港區一家超商取貨付款，張貿復從黃俊維收到1000元印章版偽鈔60張，張付給黃5000元代價，張貿復陸續在土庫鎮、虎尾鎮訂外賣付費，導致送貨員信以為真且找零。

雲林地院指出，中央銀行發行局函文指出，本案偽鈔外觀、尺寸、顏色皆與真鈔相似，假冒真鈔意圖明顯，被告是假藉製作玩具鈔、魔術道具或教學用品之名，委託印製廠將偽鈔設計圖檔輸出製成印版後，大量印製，透過電商平台公然販售，強調仿真度高，藉以誘使不法或投機人士購買供行使之用，從中牟利，目無法紀，嚴重敗壞社會風氣，已有無辜商家及民眾受害，對社會現金交易及新臺幣幣信構成危害，請求從重求刑。

雲林地院以妨害國幣懲治條例第三條第一項之偽造幣券罪，種判廖泓鈞、楊芝芸、洪濬豪、李金冀5年2月到6年不等刑期；以交付偽造通用紙幣罪判朱冠忠4年2月；以行使偽造通用紙幣罪判黃俊維、張貿復判3年6月及3年4月刑期。

本案發生於今年農曆過年前，不少外送員、菜籃族收到同一序號「HR484268XD」的千元偽鈔及序號「CQ281880VJ」的百元偽鈔，引發社會高度關注，令網民憤怒的主因是千元偽鈔序號「484268XD」有嘲諷意味。

檢警於今年農曆過年前1月13日前往808魔術店搜索，扣得印章版偽鈔等物，攔截1億2088萬2000元仿真偽鈔，估計流入市面約1％或低於1％。