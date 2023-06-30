爭取外商投資動作一波波。經濟部投資業務處舉辦「歐洲地區線上產業投資交流會」，找來駐英國、荷蘭、丹麥、瑞士、義大利、德國、法蘭克福、法國、西班牙、瑞典等代表處及經濟部駐外經濟組等單位，洽邀洽邀大車廠富豪（Volov）、飛雅特克萊斯勒（FCA Italy），以及歐洲第二大汽車零配件商法雷奧（Valeo）等國際大廠，秀出台灣車用半導體的投資環境與量能，希望外商總部加碼投資台灣。

接下來8月要再辦理美國場次，主題則聚焦衛星通訊地面設備領域合作契機及量能，促進歐美各總部在台合作可能性。

投資處是6月29日舉辦此歐洲線上投資商機交流會，聚焦「台灣車用半導體產業鏈的發展｣，找來Volov、FCA Italy、Valeo等國際大型車廠與汽配件廠參加。會上展現我車用半導體、資通訊產業、電源管理與充電系統與電動樁之軟硬體實力，同時探討國際大廠在其自家領域之技術背景下，如何與國內電子產業與車用零組件業合作，並介紹國內研發、資金與機械設備之抵減優惠。

包含車用電子，車輛安全、行動輔助、通訊多媒體、車用IC在內，統計國內車用電子產值於2022年可達新台幣3550億元，加上電動車和智慧、自動駕駛不斷的發展演進，預計到2025年，將增長至6000億元以上，年複合成長率高達14％。

投資台灣事務所張銘斌執行長致詞時竭誠歡迎歐洲企業投資台灣，共同攜手進軍國際市場。經濟部表示，後續另規劃8月辦理美國場次，聚焦衛星通訊地面設備領域的合作契機及量能。