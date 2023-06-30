桃園市副市長王明鉅30日前往大溪區，至仁和國小合作店家安心池上便當大溪崎頂店關心暑假愛心午餐供餐情形。（蔡明亘攝）

桃園市教育局2012年起辦理寒暑假愛心午餐，照顧經濟弱勢學童，因應物價上漲，今年7月開始寒暑假愛心午餐補助費用由每人每天50元調升為60元，今年暑假共202間公立高中、國中及小學參與，共3533名學生受惠，補助經費達1271萬元，盼使經濟弱勢學童得到充分溫飽。

桃園市副市長王明鉅今午前往大溪區，至仁和國小合作店家安心池上便當大溪崎頂店關心暑假愛心午餐供餐情形。王表示，桃園市長張善政上任後推動全市國中小免費營養午餐政策，寒暑假期間，教育局持續辦理寒暑假愛心午餐政策，照顧經濟弱勢兒童，今年暑假共202校申請、受惠學生約3533人，補助金額達1271萬8800元。

王明鉅說明，近年物價攀升，為確保愛心午餐品質與供應，自今年7月起寒暑假愛心午餐補助費用，由往年每人每餐補助50元提高到60元，今視察愛心午餐供餐情形的仁和國小也成立愛心基金加碼20元，讓學童能以80元至愛心店家選購餐點，若餐點超過80元，安心池上便當大溪崎頂店更發揮愛心贊助自行吸收成本。

王明鉅說，他要代表桃園的經濟弱勢學童向全市的愛心店家道謝，因有店家贊助與支持，才能讓下一代更茁壯，並在成長的路上勇敢向前走。

教育局副局長高玉姿指出，市府考量低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童，因家庭因素無法於暑假期間供應學童用餐，讓學校與鄰近愛心店家或超商合作，學童只要拿學校發放的餐券至指定合作店家，便能兌換等值午餐。

教育局統計，依學校地區特性可讓學童持餐券或以簽名方式至學校合作的商家領取餐點，其中與鄰近小吃店、快炒店、便當店等愛心商家合作有27校，另與OK、7-11、全家、萊爾富等超商配合有129校，部分偏遠學校共46校則以物資，例如米、麵條或罐頭等方式讓學童能帶家烹煮，今年暑假自7月1日起至8月29日止，含例假日總計60天。

仁和國小校長蕭富陽說，今年共14名學生申請暑假愛心午餐，學童只需持學校客製化餐卡，即可至安心池上便當大溪崎頂店簽名領午餐，該店不僅離學校近，老闆娘陳美芬為人熱心，平時關心教育，已連6年幫助學校為弱勢學童提供寒暑假愛心午餐，老闆深知孩子正處成長階段，營養均衡的午餐對他們來說很重要，因此願意每天提供多樣化菜色且飯菜量充足，不僅讓學童吃得飽，也吃得營養又健康。

教育局提到，為持續照顧弱勢學童，已成立「無力支付午餐費捐款專戶」，接受民間團體及各界愛心捐款，補助學生寒暑假午餐，呼籲大家發揮愛心，讓弱勢學童在暑假也能感受關懷，捐款帳戶為台灣銀行桃園分行，帳號「026-038-00001-1」，捐款戶名為「桃園市市庫存款戶」，匯款時請註明「午餐捐款專戶」即可。