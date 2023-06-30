總統府前發言人Kolas Yotaka遭爆與已婚隨扈發生不倫戀引發爭議，28日當天火速請辭獲准。國民黨台北市議員游淑慧諷刺表示，當天演藝圈也爆出大牙指控藝人陳建州性騷事件，民進黨公職民代狂蹭大牙，卻沒人聲援隨扈的元配。游淑慧說原因出在隨扈元配點名要總統蔡英文出來主持公道，並感嘆民進黨的性平還要為政治服務。

人夫所長（右）與kolas爆不倫戀(中時資料照)

游淑慧今日在臉書指出，她覺得民進黨內文化是重男輕女，並舉高嘉瑜、王世堅為例，去年九合一大選後，兩人同為民進黨內烏鴉，高嘉瑜被圍毆至今，反觀王世堅已沒事還得到黃承國和英系支持。此外，同樣爆發婚外情，Kolas馬上請辭，但王必勝升官，王定宇與羅致政繼續在位，還繼續參選。

游淑慧痛斥，這些男人才是婚約當事人，他們的出軌除了道德問題還加上背棄婚姻承諾，理應負上更大責任，但民進黨內的男人都不會有事。

此外，游淑慧認為，在Kolas的婚外情案中，真正的受害者應為李姓隨扈的元配，諷刺的是，民進黨公職民代、側翼粉專名嘴、政治咖「藍勾勾」卻狂蹭當天也爆出metoo案件的大牙，沒有任何人去聲援被Kolas侵害配偶權的李姓隨扈元配。游淑慧說原因很簡單，因為李姓隨扈元配發文點名要蔡英文出來主持公道。

綜合上述兩事件，游淑慧直言民進黨的性平，不僅是重男輕女，還要為政治服務。

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