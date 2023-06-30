行政院農業委員會農業試驗所國價作物種原庫成立30周年，保存超過10萬份種原，農試所30日邀集產官學各界人士共同慶祝。（潘虹恩攝）

行政院農業委員會農業試驗所致力於種原的收集與應用，保存超過10萬份種原，農試所30日舉辦「三十而立，飲水思『原』」30周年慶祝活動，農委會主委陳吉仲出席表示，國家作物種原庫堪稱「台灣作物的諾亞方舟」，是對抗氣候變遷、打造韌性農業與守護糧食安全的重要關鍵。

農試所30日上午舉辦「三十而立，飲水思『原』，國家寶藏的傳承與應用」30周年慶祝活動，包括陳吉仲、農試所所長林學詩及產官學各界人士一同共襄盛舉，除一同回顧國家作物種原庫的精彩成果，也瞭解種原永續保存及利用的重要性，共同發掘國家寶藏的珍貴價值。

陳吉仲說，農委會在30多年前已前瞻體認到種原的重要性，於是責成農業試驗所成立國家級的作物種原庫。30年來，國家作物種原庫庫存了10幾萬各式各樣的作物品種，堪稱「台灣作物的諾亞方舟」，這些品種的保留將在全世界的農業生產扮演非常重要的角色。

他表示，近年氣候變遷對農作物生產造成衝擊，國家作物種原庫是進行農業調適的重要基礎，收集保存的種原是對抗氣候變遷、打造韌性農業與守護糧食安全的重要關鍵，期待其運作更順暢，也感謝總統、行政院和農委會的支持；農業部即將成立，將會持續作為國家作物種原庫堅實的後盾。

林學詩表示，種原是育成新品種重要的源頭基礎，國內各試驗改良單位利用國家作物種原庫的種原進行育種工作，選育出許多適合國內生產或耐逆境之優勢品種，以因應未來氣候與環境的變遷及挑戰。農試所也與各改良場建立「次世代種原方舟」合作團隊，進行種原繁殖、性狀調查，後續將加強評估種原耐候特性，且傳承留下充足的種原給下一個世代使用，促使農業永續經營。