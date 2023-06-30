台灣工具機產業的毛利率約在20%左右，但電機大廠台灣精銳毛利率高達54.61%，創下掛牌新高。財信傳媒董事長謝金河表示，台灣精銳的齒輪減速機具有全球競爭力，其毛利率超過大立光49.84%、聯發科48%，直追台積電56.33%，堪稱台灣隱形冠軍代表作。

台灣精銳是1999年以100萬元起家的精密機械公司，靠著高強度研發，取得「齒輪減速機之行星齒輪潤滑」，「日本聯軸器」，「動力刀塔動力切換裝置」，包括日本、德國、義大利及眾多歐美國家的認證。

謝金河在臉書發文指出，台灣大多數上市公司老闆，他認識大半，尤其是台中企業界老闆有七、八成熟識，但台灣精銳董事長張重興，到現在他都不認識。

台灣工具機產業實力不及德國、日本，業界毛利率約在20%左右，謝金河看到台灣精銳毛利率54.61%，大讚已超過大立光的49.84%、聯發科的48%，直追台積電的56.33%，並對這家公司的老闆肅然起敬，台灣精銳的齒輪減速機具有全球競爭力，可以說是台灣隱形冠軍的代表作。

至於台灣精銳股東結構，董座張重興個人持股36.2%，他的投資公司控股42.59%，合計達78.79%，也就是籌碼都在他的手上。

去年台灣精銳股本8.02億，創下税後淨利11.24億元，EPS14.47元的好成績。精銳去年以每股200元IPO，今年配出10元現金，股價仍在承銷價附近，股價波動不大。

今年首季每股盈餘（EPS）為 2.44 元，毛利率54.61%，創掛牌以來新高，主要受惠於產品漲價，以及飯店事業（日月千禧酒店）轉盈。法人預期，台灣精銳今年仍可賺逾 1 個股本。

謝金河提到，他來到台中，都選擇住宿日月千禧，深入了解後，才知道台中的日月千禧是台灣精銳100%子公司，雖然住過好幾家台中的飯店，但日月千禧服務最細膩，早餐品質非常好，這讓他更尊敬張重興老闆。