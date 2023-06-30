中市大里區游姓女子6月5日全身瘀傷慘死，台中檢方相驗解剖追查，認為與4年前一起邪教有關，拘提游女同住2名室友、林姓雙胞胎姊妹等4名信徒調查，依涉犯傷害致死等罪向法院聲押禁見，2室友裁准、林姓姊妹請回。檢方不服抗告，法院30日開庭審理裁定林姓姐妹收押禁見。

台中市警霧峰分局在6月5日接獲醫院通報， 35歲游女送醫不治，死因可疑，警方初步勘查發現全身多處大片瘀青，疑遭外力造成，游女同住詹姓、許姓女室友宣稱，游身體不適時，會以軟質拍痧棒拍打身體，以暢通氣血。

1名林姓女子自稱「聖師」，2008年創設「中華白陽四貴靈寶聖道會」招募信眾，2012年間起以「借竅驅魔」為由毆打凌虐不服從指令或想脫離組織信眾，曾導致1人死亡及14人輕重傷。慘死的游女就住在當年「中華白陽四貴靈寶聖道會」台中分部樓下，同住詹姓、許姓室友都是道場信徒。

台中地檢署檢察官認為，此案疑與當年邪教相關，拘提游女同住的詹女、許女及林姓女雙胞胎等4女名信徒，6月10日複訊後，依4女涉犯傷害致死等罪，且有勾串共犯、滅證及逃亡之虞，向台中地院聲押禁見，法官裁定2室友收押禁見、林姓姊妹請回。

檢方認為林姓姐妹涉嫌在場毆打游女，犯後攜帶行李逃亡，認定為共犯而提起抗告，台中高分院撤銷發回，台中地院30日傳訊姊妹到庭，認定兩人涉犯重罪、有逃亡及串證之虞，裁定羈押禁見。