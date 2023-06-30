燦星旅高雄分公司經理劉盛文表示，將透過門市營運和通路結盟，提供多元且具競爭力的旅遊產品和服務，並與各方合作推動整體旅遊業發展。此外，也計畫與其他同業進行分銷聯盟，並與實體通路進行跨界策展合作，以提供消費者更多選擇和豐富體驗。

燦星旅規畫攜手航空公司和旅遊局聯合銷售，串聯高雄出發旅遊產品，並策略合作近500家高雄旅行社，實現產品互補效應。同時，將深化與台鋼集團關係企業的商務合作，提供員旅、獎勵旅遊和會展等更多選擇和優質服務，以擴大合作網路提升旅遊服務品質和便利性。

燦星旅在成為台鋼集團運動休閒事業體一員後，將充分利用集團豐富資源，在高雄市展開更多業務。同時，將繼續採用「鄉村包圍城市」的產品策略提高競爭力和市場能見度，並參考高知市的成功經驗，持續拓展在日本二線城市的包機業務。

而燦星旅也計畫與高苑科技大學展開產學合作，借助台鋼集團運動休閒事業的多元體系和豐富資源，提升學生職場競爭力和就業力，培養出符合產業需求的優秀人才，推動旅遊產業發展，為台灣觀光產業的未來注入更多活力和創新。