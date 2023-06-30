鴻海已陸續進駐棧5、棧6、亞灣七號倉庫、和發產業園區及橋頭科學園區，4月9日和高雄市政府簽署智慧城市投資意向書，目標不僅將高雄打造為集團軟體研發基地，更要為南台灣打造本土未來科技核心人才基地。

對此，鴻海在與高雄市政府簽署投資意向書後，即著手籌辦人才招募，此次徵才主要聚焦提升高雄核心科技能力，範圍涵蓋AI、擴增實境（AR）、Web 3.0、車聯網、雲運算、電動車、數位健康等領域。首波釋出逾百名職缺，未來聘用人數將持續增加。

作為全台幸福企業之一，鴻海在員工健康與福利方面有一系列完整規畫，除了既有優渥的薪資待遇，以鼓勵優秀人才加入並挑戰百萬以上年薪外，集團也針對加入的優秀人才提供優渥的分紅獎金與績效獎金制度，希望讓有能力的同仁獲得相對應報酬。

員工眷屬方面，集團透過「鴻海人健康照護網」計畫照護鴻海人下一代，並於2020年1月宣布鴻海法人旗下員工將育兒津貼自0～3歲擴大到6歲每月可領1.5萬元，加上產前交通補助，最高每胎總計補助約130.5萬元，2年來共發出逾3億，照顧逾千名鴻海寶寶。

除了員工及眷屬照護外，鴻海辦理各類專業、管理、通識課程及一系列的講堂活動，提供完善培訓機制及職涯發展機會，並針對三大產業及三大核心技術提供充分培訓，透過多元靈活的戰略培訓計畫，讓每位員工能在數位化浪潮中茁壯成長為新世代領導者。