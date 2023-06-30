台北農產運銷公司30日進行第一次董事會，會中也選出董事長為前金門縣長楊鎮浯，而總經理人選則是聘用雲林縣前農業局長吳芳銘。吳芳銘受訪時表示，未來會擦亮北農的招牌，並帶領北農重返光榮，除了保障農民的收益能夠增加，承銷人的權益以及民眾的食安問題也會進行把關。至於針對過去的酒駕紀錄，吳芳銘也保證絕對不會再犯，並宣示「再犯就下台，沒有第二條路」。

台北農產運銷公司26日人事改選，卻因支持農委會的董事缺席而中止，30日下午2時再次開會，會後董事長楊鎮浯（右）與總經理吳芳銘（左）相互握手致意。（季志翔攝）

董事會結束後，新任北農總經理吳芳銘也出面接受媒體訪問。吳芳銘說，接下來就是該做實事的時候，希望能夠擦亮北農的招牌，讓北農可以重返光榮，未來會持續確保食品安全、供銷與承銷人之間，以及農民、消費者與北農之間，能夠創造雙贏的契機。吳芳銘強調，透過北農長年的優良傳統，未來也可以持續發揮良好的品牌優勢。

至於外界針對其評價「上任等於雲林張家復辟」的說法，吳芳銘則直言「夢到的就回去請周公解夢，我沒辦法去回答這些問題。」吳芳銘說，北農非常簡單，就是一個交易的平台，並且在公平與透明的交易下進行，並且回歸到專業的治理，從今天開始我們還是會秉持著所有專業的精神，也透過公司治理的角度，來讓北農更能夠上軌道。

而曾經酒駕的紀錄，吳芳銘面對媒體鏡頭也再一次道歉，並坦承這是人生上的汙點，他也從中學到非常多的教訓，自己也受到法律上的制裁，「我想從今以後我也不會再犯這件事情，如果有犯我想也只有一條路，那就是直接下台，沒有第二句話。」

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