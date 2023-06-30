俄羅斯傭兵組織「瓦格納」集團（Wagner Group）24日發動一日快閃兵變，此後該集團首腦普里格津就銷聲匿跡，行蹤成謎，甚至傳出他遭到暗殺的消息。白俄羅斯總統魯卡申柯日前表示，普里格津已經抵達白俄，然而今天推特流出幾張他現身俄羅斯聖彼得堡的照片，再度引發外界猜測。

推特帳號「@Maks_NAFO_FELLA」今（30）日PO出幾張疑似普里格津（Yevgeny Prigozhin）的照片，可以看到照片中他戴著口罩、身穿黑色皮衣和牛仔褲，手裡拿著公事包，快步走向1架直升機後搭機起飛。照片附上一句描述：「普里格津出現在聖彼得堡。」

Prigozhin in St. Petersburg 👀 pic.twitter.com/0a4ZvvrxsV — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) June 29, 2023

據《德國之聲》報導，普里格津兵變失敗後，26日曾透過社群平台Telegram發表音訊聲明，重申瓦格納發起「正義遊行」，是因為受到不公正對待，並無意推翻領導階層。但他並未透露自己的下落，該音訊是在何時錄製，也不得而知。

《基輔獨立報》援引「FlightRader」航班追蹤網站的消息，隸屬瓦格納集團的Legacy 600噴射機曾在25日自聖彼得堡起飛，到了羅斯托夫州（Rostov Oblast）附近即關閉追蹤雷達，稍後該架飛機又返回聖彼得堡。

俄羅斯傭兵組織「瓦格納」集團24日發動一日快閃兵變，圖為該集團首腦普里格津當天出現在俄國南部軍事總部羅斯托夫。（圖／美聯社）

先前白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）證實，普里格津已於27日抵達白俄。根據魯卡申柯居中斡旋達成的協議，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）赦免瓦格納組織，其成員將隨普里格津流亡白俄，或選擇與俄國國防部簽約，亦可回到家人身邊。據美國星球實驗室公司（Planet Labs）日前拍到的畫面，白俄境內一處廢棄軍事基地已開始動工，疑似將成為瓦格納的新基地。