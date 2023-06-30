一名女網友分享，大嫂經常在網路上發文扮演賢慧又委屈的媳婦，導致她和媽媽經常被網友罵是「毒姑巫婆」，但其實大嫂每次來家裡都沒做事，既不用幫忙做飯，也不用幫忙打掃，現實與網路上的差距之大，讓她覺得真的很噁心，也引起網友討論。

一名女網友近日在「匿名公社」上分享，大嫂超假掰，常在社群發文建立假人設。舉例來說，爸爸每個月要回診一次，平常都是她與哥哥輪流接送，如果哥哥剛好有事就會拜託大嫂代打，但次數極少，大概1年1至2次，而大嫂就會藉機拍照發文說「偶爾也要多多關心家人喔！陪公公看醫生，等好久好累。」然後附上一張哭哭臉，下面就會有一堆人誇她孝順懂事，但更多的是咒罵小姑怎麼不幫忙。

女網友表示，大嫂過年的時候，戴上手套進廚房拍了照片，然後發到網上說「大家庭過年就是熱鬧」，結果出現一堆網友誇讚大嫂，然後痛罵小姑與婆婆的留言，不誇張的說，留言區光是「毒姑巫婆」就被提到超過50次，但事情的真相是，大嫂過年回來家裡，她們完全沒讓大嫂煮飯或洗碗，而她會戴手套，只是因為要去廚房後面搬兒童座椅給小孩坐，但上面充滿灰塵，她才戴手套。

女網友指出，端午節祭祖就更扯了，整桌菜都是她與媽媽去市場買回來煮的，結果大嫂一回來就先拍了張神明桌的照片，文案寫「端午祭祖，不求豐盛，只求用心。」然後大嫂的朋友又開始讚揚大嫂，讓她看了都快吐了。

女網友表示，大嫂在網路世界中裝成了「白蓮花」，常常發表一些大度中又帶點委屈與無奈的言論，但實際上每次回來她都扳著一張臉，不會幫任何的忙，也不跟長輩們寒暄，現實與網路上的差距之大，讓她覺得真的很噁心。哥哥也是豬隊友，平常愛寵老婆就算了，每次回家都是怕老婆怕得要死的樣子，也都不會制止大嫂的行為。

女網友也說，目前她與爸爸媽媽住的房子是她買的，過節的時候大哥和大嫂才會來拜訪，而大嫂是全職家庭主婦，但她並沒覺得大嫂回來婆家就應該幫忙，只是單純很不齒她亂PO文演戲當受害者的行為。

貼文引起網友討論，「超級假面人的人生」、「這種愛面子的人，只要拆穿她、她就會崩潰啦」、「前大嫂也是那樣的人」、「裝什麼賢慧」、「應該錄影下來、她PO文你也PO，她的反應肯定會很精彩」。