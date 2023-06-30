日本銷量第一的眼鏡品牌JINS與MUJI無印良品，繼日本去年結盟合作成功經驗後，海外結盟合作打造日系複合店落腳中壢大潤發，雙方將展店版圖延伸至過去較少進駐的量販店，JINS預估，新型態店型可提高10％以上營業額。

二家品牌相近日系風格打造無隔閡的賣場，並提出讓顧客可以在生活雜貨、穿搭、眼鏡一站購足的複合式概念店。去年JINS、MUJI即在日本合作展店，在台灣雙方原本分別都有意進駐中壢大潤發，有了日本異業合作的經驗，雙方決定共同合作展店，該複合店面積500坪，為無印良品桃園最大店。

雙方預期，這個新模式有助於帶動來客數和停留時間增加，未來也不排除再合作展店。

JINS在進入台灣市場七年來，已有55家門市，除了3間街邊店外，其餘均為百貨商場店，此次則是首次進駐量販店。JINS台灣總經理邱明琪表示，過去眼鏡商品以全球性商品為主，這二年來提高針對台灣市場設計的商品，也與拉拉熊聯名合作，今年預估可維持10％成長。

邱明琪表示，過去眼鏡店結合麵包店、咖啡店的店型提高店效20％的經驗來看，此次與MUJI合作的複合店保守預估可以提高10%以上，未來展店朝向都會以外的地方、量販店及街邊店布局。

此複合店亦為無印良品在台灣的第60家店，也是第三家進駐量販店的門市，並導入首見的自動倉儲設計，台灣無印良品副總經理岩崎雄史表示，近年透過提高台灣企畫、設計、製造的食品品項至6成，業績可望有1成的成長。