昨(29日)吳慷仁晚間發長文，親自回應被爆料疑似是W男星始亂終棄的八卦，但其實在他說話前，許多網友就非常緊張到他臉書詢問是否「翻船」？幸好吳慷仁第一時間便表示：「不擔心」，而網友的風向也在他發文後大逆轉，紛紛表態相信他的清白，見此，名律師林智群發文表示，為何大家都相信吳慷仁？他指出：「因為妳是匿名爆料啊！」

近日有人在靠背影視2.0臉書專頁匿名投稿說，有一名已經有女朋友的W男星形象良好，但卻背著女友勾搭她，平時不肯跟女網友在外有肢體接觸，「他事後解釋這是對我好，女生要留一點形象給自己」，後來兩人漸行漸遠，之後女網友還聽說W男星私下愛約砲，甚至還養成了「後宮」，引來網友狂猜是否是吳慷仁。

見此，吳慷仁第一時間回應網友自己並不擔心，還笑說要發瓜子給搖滾區第一排來留言的吃瓜網友，接著表示所謂的「夢見文」不一定都是真的，好好工作生活比較實在，昨晚所有工作結束後，沒有經紀人的他才親自發長文，列出5點否認自己是傳聞中的男主角，「我不擔心metoo，沒做過沒那麼擔心，看完反而歸類像是私人恩怨，惹到一個只願意匿名的人，假借metoo議題來添亂。」

而林智群律師今稍早表示，為何吳慷仁一回答大家都立刻相信他？因為消息來源是匿名爆料，「沒人知道妳是誰，就算爆料內容被證明是假，妳也不用負什麼責任。那大家為什麼要相信妳？」他更舉例大牙就是拿真實身分控訴的最好例子，不管結果如何至少願意負法律責任，其他網友則回：「感覺是愛不到想讓對方死的概念」、「支持metoo運動，但也反對無端放矢」、「匿名仔根本上就是不想付任何自由言論的責任」、「大牙真的坦蕩又勇敢」。

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