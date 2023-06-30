SOGO復興館8樓導入歐系頂級家具品牌「JAB」，呈現設計家居新美學。（石智中攝）

OSIM按摩椅在SOGO復興館推出最新概念店，是品牌目前最新的店型，提供按摩紓壓、健康管理完整服務。（石智中攝）

家電業績在北區百貨數一數二的SOGO復興館，8樓家電、家具樓層全面大改裝，歷時1個月全新完工亮相，不但升級家電美學全新概念店、3C精品旗艦店等，並新引進德國頂級設計家具品牌「JAB」，滿足高端市場多元需求，打造奢華高級的購物氛圍，預期改裝後，業績增長能較疫情前提升1成以上。

正值SOGO年中慶檔期，復興館表示，家電樓層已近8年沒有大改裝，這次分階段改裝工程，將天花板燈光照明升級，也增設多座數位電視資訊牆，可即時提供樓面新品活動，還有打造居家家具沉浸式體驗空間，另有專屬的BOSE影音體驗視聽室等。品牌旗艦店業種也更加齊全，如引進OSIM按摩椅最新的概念店型，同時提供顧客按摩舒壓、健康管理頂級服務，打造最高規格的健康養身之道；3C精品專區，如APPLE、SAMSUNG、BOSE等，則以引導潮流、打造3C科技感為訴求。

SOGO復興館新開幕JAB Campus De Luxe沙發，原價37萬4500元、特價32萬9600元。（SOGO提供）

SOGO復興館BOSE Soundbar 600家庭娛樂揚聲器，售價1萬9900元。（SOGO提供）

SOGO復興館觀察，復興館是精品百貨，家電業績在北區百貨中是數一數二，中高端客群本來就多，在購買上更加偏好高單價、外型美觀的家電產品，以電視來說，60吋以上的大尺寸銷售最好，其中日系的SONY更居冠軍地位；洗衣機部分以洗脫烘合一、擁有蒸汽殺菌功能的最受青睞；近年一直熱銷的洗碗機，消費者也偏好10至12人份、價格8萬元至12萬元區間的款式。另冰箱搭上節能家電趨勢，訴求節能、美觀的買氣最好，不論日系Panasonic、Hitachi，韓系的SAMSUNG、LG各有擁護者。

小家電與3C部分，受惠疫情後旅遊商機增加，單眼相機、3C平板銷售也持續成長，SAMSUNG也將於7月下旬推出全新3C店型，提供下半年最新商品體驗。

SOGO復興館OSIM uDream Pro 5感養身椅，原價26萬8000元、特價21萬8000元。（SOGO提供）

SOGO復興館Mithus日本木作一桌四椅，新櫃開幕享85折優惠。（SOGO提供）

SOGO復興館ELECTROLUX UltimateCare 300系列60公分獨立式洗碗機13人份，原價4萬4900元、特價3萬3900元。（SOGO提供）

除了3C旗艦店型升級外，復興館8樓同時引進「JAB」德國頂級家具家飾床具，鎖定高端客群需求，其中經典家具Campus De Luxe沙發，售價近38萬元，床組從入門款的106萬元，到頂級選配的138萬元左右，因德國家具訴求耐用，也吸引不少重視高品質的客群青睞。

SOGO復興館LG_OLED evo C2極致系列4K AI物聯網電視，55吋原價7萬9000元、特價4萬8900元；65吋原價11萬9000元、特價7萬8900元。（SOGO提供）

SOGO復興館BWT高智能複合式羽纖淨水器四道式＋智慧型廚下飲用水加熱器，原價5萬1300元、特價4萬3000元。（SOGO提供）

SOGO復興館Panasonic變頻溫水滾筒洗衣機12公斤，售價7萬6900元。 （SOGO提供）

歡慶SOGO復興館8F REOPEN，祭出機票遊日本，即日起至7月9日，活動期間憑SOGO App內快樂購卡（20084開頭會員條碼）於8F改裝品牌指定櫃位當日消費單筆滿8000元，即可參加抽獎1次，有機會抽中「星宇航空日本不限點雙人來回機票」；於8F改裝指定品牌櫃位當日單筆滿8萬元，再加贈限量Kitchenspring健康氣炸鍋。