YouTuber小A辣獻出首次螢幕演出，加入三立戲說台灣《龍太子報親恩》，飾演龍王身邊的「爆乳蝦兵」，露乳溝打破該劇紀錄。網紅星宣昨日（29）發文，指控「反骨男孩」酷炫偷拍性愛影片還分享炫耀，問及此事，作風大膽的小A辣說變性前都沒看過女生私密處，做完手術後為了確認做得是否逼真，一直讓別人看她的下體，連同劇組江晏寧也難以「倖免」，小A辣甚至問她要不要伸手摸摸看，讓江晏寧害羞得不知所措。

江晏寧是女主角。（羅永銘攝）

小A辣自曝全身上下都動刀，花了300萬，光臉就100多萬，胸部甚至做了3次，目前是G罩杯，不過她還不滿意，「我覺得好像沒有G啊！」她也被張峰奇爆料，在化妝室穿著超清涼，布料完全只是遮點而已，害他眼睛不知道放哪。

小A辣加入戲說台灣演出，今出席記者會穿著清涼。（羅永銘攝）

不過小A辣卻認為被盯著看「很舒服」，更驕傲地把自己定位在藝術品，「就是漂亮人家才看你啊。」小A辣尺度無上限，問及會不會因為這樣很容易被性騷擾，她坦言自己很看長相，「以前我覺得人帥真好，人醜性騷擾，但是不舒服還是要說。」

她提到之前當兵時要下部隊前，和同寢的學長說：「我們今天睡最後一晚了」讓對方誤以為是性暗示，沒想到半夜對方竟然越過蚊帳，抓她的手去舔，舔完還拿去摸自己下體，學長看到她嚇到的反應還很興奮，「那是我第一次被這樣對待，那時候又不敢講，很容易被傳開。」

小A辣首次接演電視劇，以前常拍網路影片，但拍了戲才知道拍攝手法完全不同，加上拿到劇本她會死背，容易讓表情僵硬，「這次真的學到很多，如果可以我下次想演青樓女子，或是小三。」至於台語的部分，小A辣說，「我是台中人會有台中腔，導演會希望我改掉。」

《戲說台灣》播出超過20年，收視一直是同時段節目冠軍，7月3日起《龍太子報親恩》每週一至五晚間7點30分於三立台灣台播出。

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