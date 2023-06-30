慣竊汪嫌連FoodPanda、uber eat外送箱都不放過，還有1輛超顯眼的電動三輪車，警方表示，目前共有疑似贓物27件待民眾認領。（謝佳潾攝）

慣竊汪嫌連FoodPanda、uber eat外送箱都不放過，還有1輛超顯眼的電動三輪車，警方表示，目前共有疑似贓物27件待民眾認領。（謝佳潾攝）

慣竊汪嫌連FoodPanda、uber eat外送箱都不放過，還有1輛超顯眼的電動三輪車，警方表示，目前共有疑似贓物27件待民眾認領。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東潮州鎮一帶在今年4、5月發生多起竊案，警方循線鎖定50多歲汪姓慣竊，日前持搜索票前往汪住處逮人時，驚見一整屋贓物，連外送員的外送箱都不放過，還有1輛超顯眼的電動三輪車，但汪嫌矢口否認，警方表示，目前共有疑似贓物27件待民眾認領，汪訊後依竊盜罪嫌送辦。

潮州警分局表示，汪嫌是轄內慣竊，偷遍潮州與附近鄉鎮，而經調閱相關監視畫面發現，今年4至5月發生的多起竊案，汪涉有重嫌，因此日前持搜索票前往汪的住處逮人，不料一進屋內驚見整屋贓物。

警方表示，現場查扣5個FoodPanda外送箱、2個ubereats外送箱、4個A字架、1個電子計價秤、1個淡藍色安全帽、2個原型後照鏡、1批WS28 ULTRA牌電子手錶、1台電焊機、2個電鑽、1個砂輪機、1輛電動三輪車、6輛電動自行車6輛等證物，共計扣得27件疑似贓物。

警方說，汪嫌只坦承偷了幾樣東西，如偷外送箱自用，但多數都否認，如辯稱電動三輪車是自己買的，因此在此呼籲民眾，若有相關東西遭竊，請到潮州警分局偵查隊認領失物。