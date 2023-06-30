高雄市56歲男子今天中午帶2歲半外孫女到仁武區一家郵局ATM提款，領完錢後卻發現孫女不見，趕緊向警方報案，警方到現場尋找時，巧遇牙醫診所女員工將女童抱出，原來女童跑到郵局隔壁診所吹冷氣，所幸員警協助下，10分鐘內幫阿公找回外孫女。

高雄市仁武分局澄觀派出今天中午11時41分所獲報，指轄區內仁忠路郵局ATM有名女童走失，警方趕到現場了解，得知年約56歲的葉姓男子帶著2歲半女童前往仁忠路郵局ATM提領現金時，未注意之際，女童不慎走失。

警方瞭解女童特徵及衣著後，即刻於現場周遭搜尋，結果隔壁仁忠路牙科診所內一名女員工因中午休診要關下大門，發現該名女童獨自坐在診所內而將女童抱出，看是否有人正在尋找幼童，正巧警方積極尋找當下，尋獲女童，員警隨即將女童交付給葉男，葉男對於警方積極協助及時尋獲外孫女頻頻致謝。

警方呼籲，民眾陪同家中孩童外出至人多擁擠處，應時時注意孩童動向，避免孩童容易被周遭事物吸引而不慎迷途。如發生走失情事，請立即打110報案專線，由警方到現場及時協尋。