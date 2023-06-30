除了有生育獎金外，這家擁有4億名使用者的大陸最大線上旅行業者，計畫在5年內，每年支付1萬人民幣當作是每位員工養育小孩的補貼金，且適用全球。攜程預估，整項計畫估計將花費10億人民幣左右。

攜程創辦人之一梁建章表示，一直建議政府向有孩子的家庭，特別是有好幾個小孩的家庭提供資金協助，幫助更多年輕人實現多很多孩子的心願。同時，公司依照自己的能力，也可打造1個適合生育的環境。

人口統計專家曾示警，在1980至2015年曾實施過一孩政策的中國大陸，恐怕會在富有之前先衰老。因為勞動人口萎縮，債台高築的地方政府將會在老年人身上花費更多。

根據統計，中國大陸新生兒出生率從2021年每千人7.52，降至去年每千人6.77人，創有史以來最低。中國大陸政府在2021年說過，夫婦最多可生3個小孩。不過，即使在新冠疫情期間強迫待在家中不能外出，大陸民眾也不願生。

不生的原因很多，例如生小孩的費用高、教育花費貴、薪水不多、社會不安全，以及性別歧視等問題。因此，有人口學家建議，中國大陸政府可將GDP的2%，也就是約4000億美元用於鼓勵民眾生育上。