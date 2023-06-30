首批上線的10家證券業者，包括元大、台新、兆豐、華南永昌、玉山、元富、凱基、宏遠、新光及富邦，而國票證、永豐金證、元大期、凱基期、富邦期、統一期、元大投信及富邦投信等多家業者正積極進行系統測試，未來亦計畫參與開放證券業務。

金管會證期局副局長張子敏感謝集保結算所成立「開放證券推動委員會」推動開放證券，協調媒合證券期貨及金融科技服務業者制定相關規範及技術規格，並透過財金公司建置的「開放API平台」，落實「資本市場藍圖」金融數位轉型的目標。

除了肯定「開放證券公開資料查詢」新服務，張子敏也感謝眾多證券、期貨及投信投顧業者投入開放證券服務，透過建構金融科技生態系，持續提供民眾更多元、更便捷的新形態金融服務，體現「普惠金融」的價值核心。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保長期致力推動各項創新金融服務，此次在金管會指導下推動開放證券，讓金融產業的數據生態圈更為蓬勃發展，期待開放證券政策能為金融消費者、證券、期貨及投信投顧業者、金融科技業者創造三贏局面。

林丙輝指出，對證券、期貨及投信投顧業者而言，可提供客戶多樣化金融加值服務，促進普惠金融。對金融科技業者而言，透過共通技術標準的開放應用程式介面（API），有助節省成本，打造屬於自己的產品，為消費者提供創新金融服務。

開放證券服務預期可加深證券期貨業與金融科技業合作，開發更多以往未觸及的客戶群，提升雙方業務經營效益。同時也將最大化消費者和社會的利益，創造更多富有創意、多元的加值應用，為未來金融科技拓展全新航道。