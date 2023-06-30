環海翡翠輪全長216.5m、寬49m、深度16.8m，載貨面積8,200平方公尺，相當於1.3座足球場，可載貨物重最多達6萬噸。其搭載4,000噸等級大型吊車及DP3最高等級動態定位系統，在最具經濟效益條件下，可為離岸風場開發商進行新型水下基礎和新世代大型風機運輸與安裝作業。

台船暨台船環海董事長鄭文隆指出，環海翡翠輪是執行國家綠能產業政策的台灣首艘國造的海事工程主力船機與國籍輪，2020年6月30日由台船環海與台船簽訂造船合約，同年9月正式開工，今日舉行交船典禮，整整歷時3年。完工通過各項嚴格測試後交船，象徵我國工程領域已有能量、能力，並從陸上走到海上。

台船總經理魏正賜指出，環海翡翠輪全程由國人自行完成設計精進與建造，技術難度非常高，是台灣第一艘，也是目前唯一及全球第二大型的風電浮吊船，並且是台船有史以來造價最高的商用船舶。目前全球浮吊船因應各地風場開發，奇貨可居，十分搶手，環海翡翠輪將是證明台灣能自建風場的重要指標。此輪正式投入營運之後，預期台船環海可以在未來台灣離岸風場建置作業，甚至於鄰近東南亞國家離岸風場建置作業，佔有舉足輕重地位。