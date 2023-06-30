生成式AI橫空出世，工研院今（30）日舉辦「50週年院慶」系列活動，其中「生成式AI：產業變革與機會」論壇，邀請Appier暨iKala獨立董事簡立峰、中研院資訊所所長暨台灣人工智慧學校執行長廖弘源，及其他產學研專家，探討台灣如何面臨生成式AI的產業挑戰。工研院提出要從「產業影響與機會」、「產業技術」、「社會影響與法制」、「人才培育」等四面向，協助產業在面對生成式AI時，可以「趨吉避凶」。

工研院總營運長暨AI策略長余孝先認為，擁有獨特的「資料」與優化開源演算法的能力，是產生獨特競爭力的關鍵，而台灣有好的工程師，如何持續培養其眼光與見識，是最有挑戰的價值策略。

在國家產業影響與機會方面，工研院產科國際所所長林昭憲分享，2025年將超過30％的新藥研發和材料將使用生成 AI 來完成，未來世界裡，不一定是大魚吃小魚，而是快魚吃慢魚，台灣以生成式AI協助政、產、學、研、金融等不同面向將指日可待，特別是金融行業的企業風險投資方面，擁有較高期待的發展機會。

技術上，工研院資通所及服科中心技術長郭景明分析，目前在語言及程式的生成式AI應用，有較明確的模型參數數量及對應訓練資料多寡共識，該院持續進行研發並與業界密切合作，帶領產業界以最少成本投入生成式AI的開發與佈署。

在社會影響與法制層面，工研院法務長王鵬瑜說明，生成式AI於現階段仍屬開發中的未成熟技術，故仍有其侷限與風險，應用上需制訂具有系統觀、跨技術別的治理規範，做為各行各業的基本準則，建議企業可先於內部成立專案小組，或透過外部科研機構場域及專業人才。

在人才培育層面，台大電機系教授葉丙成提出，人的專業知識和經驗仍然是不可替代的關鍵因素，生成式AI應與人才培養專家和教育者的專業知識相結合，以實現更有效的人材培育。