今（30）日午後大雨開炸！氣象局針對全台19縣市發布大雨特報，尤其北北基地區的雨勢最為猛烈，有民眾分享台北市內湖、圓山一帶的路況，積水深度超過半個輪胎高，甚至還有許多車因此拋錨，

網友稍早在個人臉書發文表示，台北市北安路午後下起滂沱大雨，內湖、圓山一帶出現大積水，且有多輛汽、機車拋錨，提醒路過民眾注意自身安全。

從他分享的照片可見，混濁的積水高度已經超過機車的腳踏板，幾乎有半個汽車輪胎高，許多穿著雨衣的機車騎士根本無法繼續行駛，只好被迫停下來牽車前進，該網友也無奈地說，「我要繼續推車了」，並附上一個哭泣的表情符號。

根據氣象局資料顯示，因午後對流雲系發展旺盛，各地出現短延時強降雨，氣象局對全台19縣市發布豪、大雨特報，北北基的雨勢尤其猛烈，慎防雷擊及強陣風。另外，水利署也對台北市士林區、新北市三重區發布一級淹水警戒；台北市中山區二級淹水警戒，呼籲民眾提高警覺。