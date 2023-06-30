台電除了提供民眾用電申請、繳交電費等服務，也會針對民間企業、政府機關等單位，提供免費的節能診斷服務，台電高雄區處節能服務課課長李宜道表示，節能診斷服務主要由專業工程師針對空調、空壓系統及照明設備等三大用電面向，透過專業機械的量測與數據分析，協助用戶做到機器設備調度及設備效能改善等建議。

李宜道指出，高雄區處的節能診斷服務至今已推出近4年，雖是免費的服務，但許多用戶在接到節能課電話時，往往趨於保守，有的甚至會拒絕服務。不過在節能課努力推廣下，今年預計完成15案目標診斷。目前已陸續完成包括鹽埕區公所、好市多中華店、兆豐國際商業銀行港都分公司、高雄洲際酒店、台電澎湖區營業處等用戶的節能診斷服務。

台電表示，以高雄市鹽埕區公所來說，提供的建議包括調整合適契約容量，如此1年就可減少近20萬電費，以及請區公所將水塔風扇2顆同時開啟並做變頻運轉，改善混水現象並降低主機耗電，以達較佳水塔效率，改善後1年可省3.4萬元，並減少3.87噸的二氧化碳。而好市多中華店因設備維護狀況良好，檢測後就最適契約容量的調整給予建議，期許可幫忙賣場每年省下14萬元電費。

節能課工程師林岳皇表示，節能診斷檢測過程若出現數據異常，節能課也會另外安排時間前往，仔細做好診斷，提供最精準的數據及建議。迎接夏季來臨，今年下半年節能課更陸續安排聯合醫院、榮總、岡山醫院等用戶診斷拜訪，期望以台電節能診斷專業，給用戶最妥適的建議和服務，也讓每度電更有效率。